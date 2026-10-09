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Царьград

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Гидрометцентр РФ объявил жёлтый уровень опасности в Москве и области

Гидрометцентр РФ объявил жёлтый уровень опасности в Москве и области

С 9 по 10 октября в Москве и Подмосковье из-за порывов юго-западного ветра действует жёлтый уровень погодной опасности.

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