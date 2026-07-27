Правительство Черногории вводит визы для русских с 1 ноября 2026

Правительство Черногории решило ввести визовый режим для русских граждан с 1 ноября 2026 года. Согласно постановлению от 23 июля 2026 года, виза потребуется для въезда в страну, что приведет визовую политику в соответствие со стандартами Европейского союза.
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