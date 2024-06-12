AFP: cтраны G7 одобрили выделение $50 млрд Киеву за счет активов РФ

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Страны "Большой семерки" (G7) договорились выделить Украине до конца текущего года $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов, передает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
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