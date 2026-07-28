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Русская весна

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Горит ещё одно судно врага: Продолжаются удары по портам и морским перевозкам ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Горит ещё одно судно врага: Продолжаются удары по портам и морским перевозкам ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

Минобороны России сообщило, что в порту Николаева поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, использовавшиеся для приёма, хранения и перевалки грузов военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

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