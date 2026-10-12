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Мировое обозрение

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Север обогнал Москву: Названы города России с самыми высокими зарплатами

Север обогнал Москву: Названы города России с самыми высокими зарплатами

Главное в тезисах: Лидер — Новый Уренгой: газодобывающая столица Ямала пятый год подряд возглавляет рейтинг покупательной способности зарплат с показателем 5,93 потребительского набора на средний заработок.

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