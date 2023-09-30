Коронавирус может вернуться

Коронавирус может стать более патогенным и летальным из-за постоянно происходящих мутаций. Кроме того, в определенной степени может измениться и течение заболевания, некоторые симптомы могут становиться более или менее выраженными.
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