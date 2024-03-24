Посол Вьетнама в РФ возложил цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой возложил цветы к мемориалу жертвам теракта у концертного зала «Крокус Сити Холл» в день траура 24 марта, выразив соболезнования россиянам и правительству РФ от лица Вьетнамской народной партии.
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