Посол Вьетнама в РФ возложил цветы к стихийному мемориалу у «Крокуса»

Посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой возложил цветы к мемориалу жертвам теракта у концертного зала «Крокус Сити Холл» в день траура 24 марта, выразив соболезнования россиянам и правительству РФ от лица Вьетнамской народной партии.