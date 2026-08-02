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Мы из Советского Союза

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Территория Героев...(215)

Территория Героев...(215)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший сержант Клюшин АлександрСтарший сержант Александр Клюшин в должности заместителя командира взвода – командир орудия в составе расчета выполнял боевую задачу по уничтожению пункта управления БПЛА и пехоты украинских боевиков.

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Комментарии
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Natali
Вечная память погибшим ребятам, а тем, кто ещё на службе - скорейшего возвращения целыми и невредимыми к родным и близким...😢🙏💔
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1 м.
Жанна Чешева
Спасибо за отзыв! Такие отзывы поддерживают силы продолжать.
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1 м.