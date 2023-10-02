Михаил Чумакин Давно слежу за мыслями, суждениями, наблюдениями и оценками А.И.Фурсова; за последние десять лет заметны изменения и подвижки в его взглядах как мыслителя по поводу развития цивилизации.
Фурсов и другие о будущем России
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте все. Здравствуйте, Людмила. Я тут написал Михаилу в АШ. Да и на этой площадке мы уже не раз поднимали эту тему: "В одну и ту же воду войти дважды не получится. Да и как бы Российское Государство не называли, без Идеи развития общества практически невозможно это развитие удержать в нужном для большинства населения русле. Идеология- вот первостепенная задача. Идеология, которая будет понятна и поддерживаемая большинством населения Страны." Всего доброго.
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