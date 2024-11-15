Avia.pro - СМИ Начальник Новгородского миграционного центра начал плясать лезгинку вместе с приезжими на виду у всех Новгородский миграционный центр оказался в центре обсуждений, но, увы, не из-за успешной работы с мигрантами, а по совершенно другой причине.
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