Avia.pro - СМИ Начальник Новгородского миграционного центра начал плясать лезгинку вместе с приезжими на виду у всех Новгородский миграционный центр оказался в центре обсуждений, но, увы, не из-за успешной работы с мигрантами, а по совершенно другой причине.