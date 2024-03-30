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Несекретные материалы

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TAC: грозя отправить войска на Украину, Макрон давит на Германию и США, а не Россию

TAC: грозя отправить войска на Украину, Макрон давит на Германию и США, а не Россию

Положение Киева на поле боя ухудшается. Все, чего смогли добиться союзники - это наделать шумихи по поводу возможной отправки западных войск на Украину, что, разумеется, никаким образом на полезно воюющему союзнику.

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Комментарии
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Галина Чужая
Что такое ТАСС знаю, А что такое ТАС???
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7 час.
Ни
Николай из СССР
Тётка адна сказала
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5 час.

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