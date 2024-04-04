Многие наверно задают себе вопрос: – Почему Украина до сих пор сопротивляется, неужели украинцы не понимают, что войну с Россией им не выиграть, что Россию не победить? А что такое победить Россию? Победить Россию, это заключить мир с Россией, но сохранить милитаризованные остатки Украины.
ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ КАПИТУЛИРУЕТ?
Комментарии
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Eduard
После Майдана пощла Одесса,людей честных мазали зеленкой,журналистов взрывали.Церкви захватывали самозванцы,потом АТО.В Киеве был переворот,но Анти Террористическмя Операция почему-то проводится на Донбассе.
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3 час.
ninikooo Митусова
А вы хотели бы жить под неонацистами?! Вы так и не поняли, что их взращивали 30 лет в лагерях Польши, Чехии, Румынии, Прибалтики?! Пока Россия южные границы приводила в порядок- эти твари там размножались, как черви.
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2 час.
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