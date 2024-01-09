Прокуратура возбудила дело на руководство петербургской фирмы из-за долгов по зарплате

24 человека работали «за спасибо» в период с января 2022 года по октябрь 2023 года. Руководители петербургской фирмы «Альянс Нефть» стали фигурантами уголовного дела по статье 145 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») из-за того, что не платили зарплату сотрудникам.