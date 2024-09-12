Times: США могут разрешить ВСУ бить по РФ британскими и французскими ракетами

ВАШИНГТОН, 12 сентября, ФедералПресс. Соединенные Штаты могут дать разрешение Украине на применение британских и французских дальнобойных ракет для ударов по территориям России, однако не допускают использования американских ракет.
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