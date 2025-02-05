WADA связывается с фигуристкой Валиевой для получения компенсации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с командой российской фигуристки Камилы Валиевой по поводу выплаты компенсации из-за неудачной апелляции в Верховный суд Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
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