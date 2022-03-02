Вкусные рецепты

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САЛАТ, который ешь и не можешь остновиться. Настоящее ОБЪЕДЕНИЕ

САЛАТ, который ешь и не можешь остновиться. Настоящее ОБЪЕДЕНИЕ

Ингредиенты: 200 гр. сыра 3 яйца 1 зеленое яблоко соль по вкусу майонез для заправки зелень для украшения Приготовление: Сыр нарежьте брусочками, отправьте в салатницу.

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