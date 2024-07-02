Водитель мопеда пострадал в ДТП с иномаркой в Тульской области

Авария случилась в 16:40 вечера 1 июля на улице Ленина в рабочем поселке Волово Тульской области. По информации региональной Госавтоинспекции, 71-летняя женщина-водитель на автомобиле "Мазда СХ5" не пропустила 18-летнего водителя на мопеде "Альфа".