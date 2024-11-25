"Орешник" взволновал британцев: Эксперт предложил три радикальных шага для защиты от русских ракет

Новая баллистическая ракета России "Орешник" взволновала британцев. Обозреватель Эндрю Нил предложил три радикальных шага, которые способны привести армию Великобритании к изменениям и якобы смогут защитить Соединённое Королевство от русских ракет.
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