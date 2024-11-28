С бывшего топ-менеджера «Смоленского Банка» взыщут 346 миллионов рублей

Сейчас Павел Шитов* находится в розыске В Москве Тушинский районный суд удовлетворил гражданский иск “Агентства по страхованию вкладов” (АСВ) к бывшему председателю совета директоров ОАО “Смоленский Банк” Павлу Шитову* (внесен в перечень террористов и экстремистов).