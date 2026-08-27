Захарова: ответом на удары ВСУ могут стать британские военные объекты на Украине

Россия может ответить на удары Украины британским оружием по российской территории. Целями станут британские военные объекты и техника как на Украине, так и за ее пределами, подчеркнула Мария Захарова Как подчеркнула в ходе брифинга в четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ответ России на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами.