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ДумаТВ

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Захарова: ответом на удары ВСУ могут стать британские военные объекты на Украине

Захарова: ответом на удары ВСУ могут стать британские военные объекты на Украине

Россия может ответить на удары Украины британским оружием по российской территории. Целями станут британские военные объекты и техника как на Украине, так и за ее пределами, подчеркнула Мария Захарова Как подчеркнула в ходе брифинга в четверг, 27 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ответ России на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине и за ее пределами.

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Комментарии
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Виктор Лозовский
&quot;Мария Захарова заявила, что ответ РФ на украинские удары с применением британского оружия может прийтись на любые военные объекты Британии на Украине&quot; так вот почему до сих пор не трогали порты, военные заводы и т.п. на Украине, они британские
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