В Минобороны России сообщили, что перехватили шесть украинских дронов над Крымом и Черным морем

Противник применял беспилотники самолетного типа, добавили в ведомствеВ Министерстве обороны России заявили, что утром 2 ноября была пресечена попытка Киева ударить шестью беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии