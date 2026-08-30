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Фармпром России - новости и события

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24 новых сертификата GMP выдано производителям и 2 отказа зафиксировано в конце августа 2026 года

24 новых сертификата GMP выдано производителям и 2 отказа зафиксировано в конце августа 2026 года

В последней декаде августа реестр пополнился записями для площадок из пяти стран: России, Германии, Италии, Польши и Китая.

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