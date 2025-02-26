Сверхъестественное! Джаред Падалеки и Миша Коллинз появятся в пятом сезоне «Пацанов»На днях Карл Урбан выложил фотографию со съемочной площадки сериала «Пацаны», а теперь еще и интригующие новости подоспели: в пятом сезоне воссоединится команда «Сверхъестественного».
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