Сверхъестественное! Джаред Падалеки и Миша Коллинз появятся в пятом сезоне «Пацанов»На днях Карл Урбан выложил фотографию со съемочной площадки сериала «Пацаны», а теперь еще и интригующие новости подоспели: в пятом сезоне воссоединится команда «Сверхъестественного».