Эксперты: ЕАО — пример того, как можно строить диалог между абсолютно разными людьми

Панельная дискуссия "Развитие этноконфессионального туризма на Дальнем Востоке и Еврейской автономной области" состоялась в рамках I Дальневосточного этноконфессионального туристического форума "Территория согласия" (6+), который прошел в ЕАО 3 и 4 ноября.