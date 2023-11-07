Эксперты: ЕАО — пример того, как можно строить диалог между абсолютно разными людьми

Панельная дискуссия "Развитие этноконфессионального туризма на Дальнем Востоке и Еврейской автономной области" состоялась в рамках I Дальневосточного этноконфессионального туристического форума "Территория согласия" (6+), который прошел в ЕАО 3 и 4 ноября.
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