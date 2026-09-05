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Дефолты компании «ЕвроТранс» по трем облигационным выпускам

Дефолты компании «ЕвроТранс» по трем облигационным выпускам

Российский топливный оператор ПАО «ЕвроТранс» (управляющий сетью АЗС под брендом ТРАССА) 4 сентября 2026 года официально сообщил о допущении серии технических дефолтов сразу по трем биржевым облигационным выпускам.

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