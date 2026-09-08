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Врач заявил, что пенсия может ускорить старение мозга

Врач заявил, что пенсия может ускорить старение мозга

Умственная нагрузка, общение и новые задачи помогают сохранять когнитивные способности Врач Норман Свон сообщил, что уход на пенсию способен ускорить возрастные изменения в мозге.

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