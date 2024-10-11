Роман Алехин: Коротко о важном:. Киев не обсуждает с западом возможное прекращение огня. Об этом заявил Зеленский во время...

Коротко о важном:Киев не обсуждает с западом возможное прекращение огня. Об этом заявил Зеленский во время совместного с Макроном общения с прессой во ФранцииТакер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским.
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