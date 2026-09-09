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Газета.ру

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BJO: препарат тадалафил риск повышает риск глаукомы на 22%

BJO: препарат тадалафил риск повышает риск глаукомы на 22%

Ученые выяснили, что длительный прием тадалафила (известного под названием «Сиалис») для лечения симптомов увеличенной простаты связан с заметно более высоким риском глаукомы — опасного заболевания глаз, ведущего к потере зрения.

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