В ННГУ выяснили, что сонливым людям труднее засыпать вечером

Киберпсихологи нижегородского вуза выяснили, почему сонливым людям сложнее засыпать по ночам.В ННГУ выяснили, что сонливые люли сталкиваются со сложностями с засыпанием по вечерам, сообщает пресс-служба вуза.
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