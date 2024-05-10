Новые правила игры: Назван надежный способ заработка для россиян

В 2023 году наблюдался резкий рост популярности юаня как инструмента для сохранения сбережений. Число вкладов в китайской валюте в ВТБ выросло в полтора раза, а Сбербанк отмечает устойчивый спрос на юаневые депозиты.
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