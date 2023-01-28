Майка Леброна Джеймса с финальной серии 2013 года продана на аукционе за 3,7 млн долларов

Игровая майка Леброна Джеймса, в которой он в 2013 году в составе «Майами» одержал победу над «Сан-Антонио в 7-м матче финальной серии плей‑офф НБА (95:88, 4-3), продана на аукционе Sotheby’s за 3,7 миллиона долларов.
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