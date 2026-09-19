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Суть Событий

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Путин призвал россиян голосовать на выборах и напомнил, что они проходят в сложных условиях СВО

Путин призвал россиян голосовать на выборах и напомнил, что они проходят в сложных условиях СВО

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в преддверии выборов в Госдуму и региональные органы власти.

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