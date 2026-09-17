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Мировое обозрение

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Путин назвал выполнение соцобязательств приоритетом бюджета на 2027 год

Путин назвал выполнение соцобязательств приоритетом бюджета на 2027 год

Федеральный бюджет на 2027 год будет строиться вокруг трех опор: социальные обязательства государства, безопасность граждан и укрепление обороноспособности.

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