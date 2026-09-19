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Ивановские новости

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Директор приюта «Майский день» ответила на обвинения волонтёров в Иванове

Директор приюта «Майский день» ответила на обвинения волонтёров в Иванове

Приют «Майский день» в Иваново содержит 900 животных, не получает финансирования после завершения контракта на отлов, а на счету осталось около 10 тысяч рублей.

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