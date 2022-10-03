Daily Storm

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Bloomberg: Евросоюз может исключить лоцманов из санкций против России

Bloomberg: Евросоюз может исключить лоцманов из санкций против России

Эти специалисты проводят судна по опасным участкамАмериканское агентство Bloomberg сообщает, что Европейский Союз собирается исключить лоцманские услуги из антироссийских санкций, поскольку заинтересован в провозе энергоресурсов из РФ через проливы.

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