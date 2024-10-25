Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин: в Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ

Путин: в Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ

В Курской области заблокированы элитные подразделения ВСУ. Об этом заявил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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