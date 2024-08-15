В Москве 23 августа пройдёт тестовое голосование перед выборами в МГД

Избирателям будут доступны все возможные способы голосования В столице прошло заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, в ходе которого была определена дату проведения тестового голосования перед выборами депутатов Мосгордумы.
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