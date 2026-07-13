Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Экс-премьер Украины заявил о десятках положенных в землю поколениях

Экс-премьер Украины заявил о десятках положенных в землю поколениях

Азаров: Украина в конфликте с Россией уже положила в землю 20 поколений своего народа Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Украина за время конфликта с Россией уже положила в землю 20 поколений собственного народа.

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