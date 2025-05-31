Боец СВО рассказал, что видел, как души погибших солдат уходят в небо

Ведущий телеканала «Спас» Роман Голованов рассказал aif.ru историю о бойце, который в зоне спецоперации (СВО), по его словам, стал свидетелем необычного видения: наблюдал, как души погибших уходят в небо, оставляя за собой «грязную одежду».
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