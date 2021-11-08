На Госуслугах неожиданно сократили сроки действия QR-кодов о вакцинации

В Приморском крае многие вакцинированные от коронавируса жители обнаружили 8 ноября, что ранее действующий у них QR-код о сертификате на прививку теперь считается истекшим.
Популярные статьи
- В Харбине жильцов двух высоток силой закрыли на карантин из-за подозрения на COVID-19
- В Петербурге задержали участника «Российской коммунистической рабочей партии» и нескольких нацболов. Они возлагали цветы на площади Ленина
- На Южном Урале экипажи самолетов Су-34 и Су-24 выполнили полеты с дозаправкой топливом в воздухе
Свежие комментарии