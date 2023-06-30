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Доллар и евро остаются: почему сохраняется оборот «токсичных» валют

Доллар и евро остаются: почему сохраняется оборот «токсичных» валют

Доллар и евро остаются: почему сохраняется оборот «токсичных» валют Наталья МарковаСтартовавшая в прошлом году девалютизация банковской системы не привела к тому, чтобы крупные банки вывели из розничной линейки текущие счета в долларах и евро.

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