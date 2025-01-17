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Чемпионат России по волейболу (жен). 19-й тур. «Заречье-Одинцово» сыграет с московским «Динамо», «Тулица» встретится с «Ленинградкой», другие матчи

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины Предварительный этап 19-й тур 17 января  Заречье-Одинцово – Динамо Москва – 19.

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