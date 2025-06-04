В Салехард прибыл первый в 2025 году круизный теплоход из Новосибирска

В Салехард 3 июня прибыл первый в летнем сезоне круизный теплоход, дав приветственный гудок. «Северная сказка» доставила в ямальскую столицу из Новосибирска 80 пассажиров, сообщили в telegram-канале горадминистрации.
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