Есипенко и Бондарук лидируют в Суперфинале ЧР по шахматам

После четырёх туров Суперфинала чемпионата России по шахматам Андрей Есипенко с тремя очками единолично возглавил мужской зачёт, одержав две победы при двух ничьих.
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