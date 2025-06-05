Опытный образец российского самолета «Байкал» поднялся воздух 

Полет второго опытного летного образца самолета ЛМС-901 «Байкал» / © bmpd «Байкал» — легкий многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет, предназначенный для замены морально устаревшего советского Ан-2.
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