В Киеве после взрывов начался мощный пожар и перебои со светом

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар ракетами Х-101, "Калибр" и "Искандер" по критической инфраструктуре Украины: в Киеве была поражена ТЭЦ-5, повреждены ТЭЦ-4, уничтожен комплекс ПВО Patriot, сообщали Telegram-каналы.