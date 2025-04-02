Топ-5 косметических новинок сезона для вашей красоты

Новый сезон — отличное время для обновления своего бьюти-арсенала! От двухфазного средства для снятия макияжа до увлажняющих гелей для умывания — эти косметические новинки подарят вашей коже и волосам лучший уход и идеально впишутся в ежедневные ритуалы красоты.
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