Как «война портов» заставила Россию создать свой «зерновой» флот К окончанию сезона 2026 года отечественный агропромышленный комплекс выдал очередной внушительный урожай, однако этот гигантский зерновой поток сейчас застрял в узком горлышке припортовых станций Краснодарского края.