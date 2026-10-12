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В прокуратуре раскрыли подробности махинаций Александра Теплова с землей в Барнауле

В прокуратуре раскрыли подробности махинаций Александра Теплова с землей в Барнауле

Арбитражный суд Алтайского края вернул в публичную собственность земельный участок в Барнауле, который по заниженной цене был продан по указанию экс-руководителя Алтайкрайимущества Александра Теплова.

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