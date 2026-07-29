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Новости Тамбова

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Тамбов потратил почти миллиард рублей на обновление коммунальной техники

Тамбов потратил почти миллиард рублей на обновление коммунальной техники

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги? Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса За 2025 год администрация Тамбова заявила о масштабном обновлении парка коммунальной техники.

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