Тамбов потратил почти миллиард рублей на обновление коммунальной техники

Фото: Администрация города Тамбова Читайте также: Бюджет Тамбова вырос до рекордных 12,9 миллиарда рублей: а где деньги? Тамбов более чем вдвое сократил муниципальный долг Тамбовский «Пигмент» подтвердил соответствие стандартам ответственного бизнеса За 2025 год администрация Тамбова заявила о масштабном обновлении парка коммунальной техники.